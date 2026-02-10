«У нее два сына». Участница покушения на генерала была лишена родительских прав

Участницу покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, Зинаиду Серебрицкую (ранее Антонюк), лишили родительских прав в отношении двух сыновей. Данную информацию ТАСС подтвердила одна из местных жительниц.

«У нее два сына — она [была] лишена прав материнских, — отметила собеседница агентства. — У нее две дочки, которые, я так понимаю, [живут] на Украине, и два сына у нее, взрослые пацаны. Один здесь жил, сын, 36–37 лет ему было».

Сосед фигурантки Вадим пояснил изданию, что один из ее сыновей, остававшийся в доме после ее отъезда, страдал от зависимостей.

«Его мать специально перечисляла деньги напрямую в магазин, только на продукты, для того чтобы он не мог купить алкоголь», — уточнил он.

Впоследствии оба молодых человека покинули населенный пункт.

По словам местного жителя, примерно два десятилетия назад Серебрицкая вела в собственном гараже торговлю вещами «секонд-хенд», а затем перебралась в Москву.

«Я знаю, что у нее муж был турок. А у нее был, по-моему, не один муж — <...> араб, по-моему, второй [муж] был», — добавил Вадим.

Ранее сообщалось о том, что генерал Алексеев разговаривает, угроза его жизни миновала.