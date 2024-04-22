У пациентки больницы в Пушкино обнаружили редчайший синдром Гулло

Специалисты Пушкинской больницы имени проф. Розанова В.Н. выявили у одной из своих пациенток крайне редкий синдром Гулло. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение обратилась жительница в возрасте 50 лет, которая хотела пройти диспансеризацию. Жалоб у женщины не было, однако анализ крови показал очень серьезное отклонение — превышение амилазы в десять раз. Этот фермент вырабатывают поджелудочная и слюнная железы.

«При таком анализе как минимум уже должен быть деструктивный панкреатит, то есть поджелудочная железа должна практически распадаться, но женщина в порядке. Мы проверили все возможные причины повышения фермента и на какое-то время зашли в тупик», - рассказала заведующая гастроэнтерологическим отделением больницы Мария Колесникова.

К диагностике подключились врачи других профилей, но никаких патологий они не обнаружили. Специалисты изучили огромные объемы научной литературы, сложили всю полученную информацию и пришли к выводу, что у пациентки доброкачественная гиперамилаземия, или синдром Гулло.

Синдром Гулло был открыт только в 1996 году. Это крайне редкий диагноз — во всем мире выявлены единичные случаи. При таком синдроме показания амилазы могут превышать норму в 10 и более раз, однако никакого вреда пациенту это не несет.

«По большому счету, это диагноз исключения, когда исключены все возможные причины. И очень радостно, что мы одни из немногих, кто смог увидеть этот синдром», - отметила Колесникова.

Таким образом, пациентке не требуется какое-либо лечение, но за ее состоянием будут следить как минимум в течение двух лет. Женщина будет проходить полное обследование раз в три месяца. Также врачи хотят обследовать членов ее семьи.