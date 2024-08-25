У реки Черная в северной части Луховиц планируют обустроить новый сквер

Сквер «Северный» планируют создать у стадиона «Спартак» вблизи реки Черная в северной части города Луховицы в 2025 году. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

Отмечается, что территория представляет собой засаженный деревьями участок, с которого открывается красивый вид на реку. Это место популярно среди рыболовов, а еще здесь проводятся соревнования по спортивной рыбалке.

«Проект позволит создать еще одно место притяжения, которое будет привлекать к отдыху жителей и гостей города Луховицы. Сквер „Северный“ — пространство для отдыха, релакса и в тоже время место для спорта и водных активностей», — рассказала начальник отдела архитектуры, градостроительства и рекламы администрации Анна Сливкова.

Проекта создания сквера «Северный» включает в себя обустройство рыбацких пирсов, установку шезлонгов и качелей, детской площадки в виде рыбы и снарядов для воркаута. Еще здесь появятся тропинки, скамейки, урны, опоры освещения, арт-объекты.