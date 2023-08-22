У самолета S7 Airlines отказал двигатель при посадке в Москве

Как сообщает издание «Vse42.ru» , самолет авиакомпании S7 Airlines, выполняющий рейс из Новосибирска, столкнулся с неисправностью двигателя при посадке в Москве. На борту находился 171 пассажир. Инцидент произошел на международном аэропорту Домодедово.

Однако, благодаря высокой профессиональной подготовке экипажа и своевременным действиям пилотов, самолет благополучно совершил посадку. Специалисты авиакомпании и ответственные службы незамедлительно приступили к расследованию и установлению причин неисправности двигателя.

Важно отметить, что безопасность пассажиров и экипажа всегда находится в приоритете для авиационных организаций. В связи с произошедшим, организованы надзорные мероприятия по соблюдению норм безопасности полетов для предотвращения подобных ситуаций в будущем.