У жителей РФ формируется «культ» путешествий на Кавказ

Стартовал сезон летних отпусков. Согласно данным аналитиков, внутренний туризм в России продолжает набирать обороты. В плане транспорта спрос есть не только на авиаперевозки, но и наземный транспорт. По данным РЖД. В этом плане выделяются Северокавказские республики. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По данным компании, в прошлом году пассажиропоток в СКФО составил почти два миллиона человек, что примерно на 30% больше, чем годом ранее.

Отмечается, что на расширение интереса влияет государственная политика в сфере туризма и участие в популяризации туризма самих республик Северного Кавказа. Самую большую активность в этом отношении проявляют Чечня, Дагестан и Кабардино-Балкария.