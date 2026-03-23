Уберите из рациона таблетки: простой способ победить холестерин оказался на поверхности

Снизить уровень холестерина можно без применения медикаментов, уверена терапевт. Главное оружие в борьбе с этим показателем — правильно выстроенный рацион. Об этом пишет Лента.ру.

Врач пояснила, что для достижения нормальных значений необходимо сократить долю насыщенных жиров в меню. Жирное мясо, колбасные изделия, сдобную выпечку и фастфуд стоит заменить рыбой, орехами, растительными маслами и бобовыми. Также важно добавить в рацион продукты с высоким содержанием растворимой клетчатки: овсянку, овощи, фрукты. Пищевые волокна препятствуют всасыванию холестерина в кишечнике, что помогает держать его уровень под контролем.

Не менее значимый шаг — полный отказ от курения. Специалист подчеркнула, что сигареты ухудшают состояние сосудов и ускоряют развитие атеросклероза даже при относительно благоприятных результатах анализов.

К дополнительным мерам профилактики медик отнесла регулярную физическую активность: быструю ходьбу и две непродолжительные силовые тренировки еженедельно. Положительно влияют на показатели также полноценный сон и сокращение потребления алкоголя, особенно в вечерние часы.