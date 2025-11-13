Убийство ребенка в Мудже: почему социальные службы оставили мальчика с матерью наедине?

В итальянской провинции Триест произошло шокирующее преступление, жертвой которого стал девятилетний ребенок. По информации издания Corriere della Sera , подозреваемая в убийстве собственного сына — 55-летняя уроженка Украины.

Инцидент имел место в городе Муджа. Поводом для вызова полиции стала тревога отца ребенка, который безуспешно пытался дозвониться до бывшей супруги. Прибыв на место, правоохранители обнаружили тело мальчика в ванной комнате с фатальным ножевым ранением горла. Сама женщина в этот момент пыталась свести счеты с жизнью. Ее экстренно госпитализировали, где после оказания неотложной помощи она была стабилизирована.

По данным следствия, мать ребенка состояла на учете в местном центре психического здоровья. Трагедия произошла на фоне затяжного и конфликтного бракоразводного процесса, центральным вопросом которого была опека над сыном. Изначально суд оставил мальчика с отцом, однако женщина оспорила это решение и сумела восстановить свои права. Примечательно, что накануне трагедии социальные службы назначили очередное слушание по этому делу на февраль. Как сообщает Repubblica, злополучный день стал одним из первых, когда свидание матери с ребенком проходило без обязательного сопровождения соцработников.

