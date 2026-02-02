Убийство ребенка в Петербурге: задержанный мужчина оказался педофилом

По данным источника в правоохранительных органах, в ходе проверки электронных устройств мужчины, задержанного по подозрению в убийстве девятилетнего ребенка в Санкт-Петербурге, были изъяты многочисленные файлы порнографического содержания с участием несовершеннолетних.

Как сообщил собеседник РИА Новости, это дает основания полагать, что одним из побуждений к совершению особо тяжкого преступления могла быть педофилия. Ранее задержанный, по информации СМИ, уже дал признательные показания.

Ранее сообщалось о том, что подозреваемый в убийстве мальчика из Петербурга боялся, что ребенок его сдаст.