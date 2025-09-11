Убийца до сих пор на свободе? Задержанный после покушения на консерватора Кирка в Юте не стрелял в него

Задержанный по подозрению в причастности к инциденту в Университете долины Юта, где пострадал американский консервативный деятель Чарли Кирк, не является непосредственным исполнителем нападения.

Как сообщает The New York Times со ссылкой на официального представителя вуза, настоящий стрелок остаётся на свободе.

Трагическое событие произошло 10 сентября во время публичного выступления политика. Неизвестный произвёл выстрел, в результате которого Кирк получил огнестрельное ранение в область шеи. Несмотря на оперативные действия службы безопасности и незамедлительно оказанную медицинскую помощь, активист скончался от полученных травм, не добравшись до больницы.

Ранее сообщалось о том, что убийце Чарли Кирка может грозить смертная казнь.