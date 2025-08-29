Убийца показал момент расправы с молодой невестой на видео

Мужчина убил 18-летнюю невесту после ее решения расстаться. Преступник воспроизвел действия на следственном эксперименте, показав, как наносил удары ножом. Кадрами с «Лентой.ру» поделились в региональном управлении Следственного комитета России.

В Санкт-Петербурге 27-летний мужчина продемонстрировал следствию детали убийства своей молодой невесты. По данным Следственного комитета, преступление произошло 31 мая после того, как девушка объявила о решении прекратить отношения.

Во время следственного эксперимента обвиняемый показал, как взял кухонный нож и нанес множественные удары в область шеи потерпевшей. После совершения убийства мужчина ударил и себя, а затем самостоятельно сообщил о произошедшем в правоохранительные органы. Материалы уголовного дела направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.

