Уборка снега ведется круглосуточно: приоритет — безопасность и социальные объекты
Администрация: «Автобытдор» продолжает ликвидацию последствий осадков
Фото: [Медиасток.рф]
Городские коммунальные службы продолжают устранять последствия снегопада. Работы по очистке улиц и общественных пространств начались ранним утром и ведутся в усиленном режиме, сообщает Администрация города Королева в своем Telegram-канале.
Как сообщили в предприятии «Автобытдор», в первую очередь техника и бригады направляются к социально значимым объектам, на центральные магистрали, тротуары и парковочные зоны. Приоритетом остается обеспечение безопасного движения транспорта и доступности учреждений.
По информации коммунальных служб, уборка проводится поэтапно, а полностью завершить ликвидацию снежных масс возможно только после окончания осадков. В течение дня работы были выполнены на проспектах Космонавтов и Королева, а также на подходах к образовательным учреждениям, расположенным на улицах Легостаева и Сталинградской битвы.
В настоящее время дорожные подразделения продолжают трудиться в усиленном режиме. Очистка территорий будет продолжаться и в ночные часы.
Жителей города просят сохранять терпение, отмечая, что для качественной уборки требуется время. По вопросам, связанным с жилищно-коммунальной сферой, можно обратиться в Единую диспетчерскую службу по телефону 8-499-929-99-99.
Ранее сообщалось, что при храме в Королеве открыли«фитнес-клуб» с лопатами вместо тренажеров.