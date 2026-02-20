Городские коммунальные службы продолжают устранять последствия снегопада. Работы по очистке улиц и общественных пространств начались ранним утром и ведутся в усиленном режиме, сообщает Администрация города Королева в своем Telegram-канале .

Как сообщили в предприятии «Автобытдор», в первую очередь техника и бригады направляются к социально значимым объектам, на центральные магистрали, тротуары и парковочные зоны. Приоритетом остается обеспечение безопасного движения транспорта и доступности учреждений.

По информации коммунальных служб, уборка проводится поэтапно, а полностью завершить ликвидацию снежных масс возможно только после окончания осадков. В течение дня работы были выполнены на проспектах Космонавтов и Королева, а также на подходах к образовательным учреждениям, расположенным на улицах Легостаева и Сталинградской битвы.

В настоящее время дорожные подразделения продолжают трудиться в усиленном режиме. Очистка территорий будет продолжаться и в ночные часы.

Жителей города просят сохранять терпение, отмечая, что для качественной уборки требуется время. По вопросам, связанным с жилищно-коммунальной сферой, можно обратиться в Единую диспетчерскую службу по телефону 8-499-929-99-99.

Ранее сообщалось, что при храме в Королеве открыли«фитнес-клуб» с лопатами вместо тренажеров.