Жительницу Британии парализовало после обычного зевания

Обычное зевание обернулось для жительницы Великобритании Хейли Блэк серьезной травмой, едва не стоившей ей здоровья.

Как сообщает издание Daily Mail, женщина получила смещение шейных позвонков после того, как широко зевнула, глядя на свою дочь.

По словам пострадавшей, все произошло в одно мгновение. По словам британки, она, глядя на свою зевающую дочь, тоже зевнула и внезапно почувствовала нечто, похожее на удар током. Половина ее тела содрогнулась, а правая сторона оказалась полностью парализованной.

В больнице медики диагностировали смещение в шейном отделе позвоночника и изначально давали осторожные прогнозы относительно восстановления. К счастью, экстренно проведенная операция увенчалась успехом.

«Тот факт, что я не в инвалидной коляске, — это чудо», — передает издание слова пострадавшей.

Несмотря на хирургическое вмешательство, последствия травмы продолжают сказываться на жизни женщины. Она испытывает хронические боли, вынуждающие ее постоянно принимать анальгетики, и пока не может приступить к своим профессиональным обязанностям.

