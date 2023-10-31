Учащиеся Запрудненской гимназии показали свои знания в игре «Самый умный»

Мероприятие состоялась в Доме культуры «Прогресс». Об этом сообщили в администрации муниципалитета со ссылкой на издание «Заря».

Игра прошла динамично, ребятам приходилось отвечать на довольно сложные вопросы. Подготовка к ответу требовала от юных эрудитов смекалки и логического мышления.

По итогам игры первое место завоевала команда 6 «А» класса гимназии. Все участники получили незабываемые впечатления и смогли найти новых друзей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявлял, что в школах регулярно внедряются современные методики. Благодаря этим мерам качество образования для детей в регионе за несколько лет значительно выросло.