Участник охраны Сталина, Рузвельта и Черчилля в Ялте Зинченко умер на 103-м году жизни

В Telegram-канале глава Георгиевского муниципального округа Ставропольского края Андрей Зайцев сообщил о кончине ветерана Великой Отечественной войны Петра Зинченко. Ему было 102 года. Причины уходя из жизни не уточняются.

В феврале 1945 года на Ялтинской конференции встретились лидеры союзных держав: советский вождь Иосиф Сталин, экс-президент США Франклин Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. Среди участников конференции был и Зинченко, который обеспечивал безопасность ее высокопоставленных участников.

В сообщении также говорится, что Петр Ермолаевич добровольно отправился на фронт в период Великой Отечественной войны. Он служил пулеметчиком в составе 301-й гвардейской Сталинской дивизии и принимал участие в боях за Большую Лепетиху и под Харьковом, а также участвовал в героической обороне Севастополя от гитлеровских войск.

«Был ранен, а когда оправился от ранения, удостоился чести охранять участников Ялтинской конференции союзных держав», — сказано в публикации.

Пётр Зинченко был награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и II степеней, орденом Славы, а также медалью «За отвагу» за заслуги на фронте. По окончании военной карьеры он прожил долгую жизнь, занимаясь сельским хозяйством, и вырастил двух сыновей.