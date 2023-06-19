Участникам «Активного долголетия» в Пушкино рассказали о родине Московского художественного театра

Знать историю своего родного города и края не только полезно, но и очень интересно. На днях участники клуба «Активное долголетие» Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Пушкинский» прослушали очень необычную лекцию «Пушкино — колыбель Московского художественного театра».

Работники центральной библиотеки рассказали бабушкам и дедушкам о том, что первое упоминание о родном городе датируется 1401 годом. Также известно, что название села из которого позже вырос город, произошло от реки Пуча. А еще слушатели узнали о купальнях на Серебрянке, лодочных станциях на Уче и спектаклях в парке под ротондой.

Особое внимание уделили театру. Участникам «Активного долголетия» рассказали о том, что Московский художественный театр начал свой путь именно в Пушкино.

Как подчеркнул директор центра соцобслуживания «Пушкинский» Артем Савин, такие лекции, не только увлекают людей, но и помогают им расширять кругозор и становиться более эрудированными.

Кстати, мероприятие проводилось в рамках губернаторского проекта «Активное долголетие».