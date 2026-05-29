Участникам квеста «Город пЕРемен» в Балашихе рассказали о призах и бонусах

Участников квеста «Город пЕРемен» по объектам народной программы в Балашихе ждут различные призы и бонусы, к нему присоединяются местные заведения общепита, спа и известные торговые сети. Мероприятие представляет собой совместный проект «Единой России» и «Молодой Гвардии» Подмосковья.

Квест проводится в России впервые, участники совершают путешествия, выполняют задания на логику, знание истории и проходят по маршрутам с объектами, которые появились на карте городов в последние пять лет по инициативе жителей. Один из них уже прошел в Видном и собрал более 1,5 тыс. участников.

В воскресенье, 31 мая, его проведут в Балашихе, старт состоится в парке Пехорка и Пестовском парке в 11:00. Участниками станут местные жители, гости из других городов, а также местный бизнес. Например, один из семейных ресторанов приготовил для участников промокоды на скидку при оплате заказа, сеть быстрого питания — промокоды на скидку на любое блюдо из меню и так далее.

«Мы очень рады, что квест „Город пЕРемен“ нашел большой отклик и у жителей, и у партнеров. Это говорит о том, что у нашей команды получилось предложить людям интересный формат совместного досуга», — отметила руководитель «Молодой Гвардии» Подмосковья Диана Алумянц.

По ее словам, в Балашихе на игру зарегистрировались уже более 2 тыс. участников. Сделать это можно на сайте gorod-peremen.ru, участие в игре бесплатное. Помимо бонусов от партнеров все участники и победители квеста получат сувениры и призы — дизайнерские сумки, портативные зарядки, термосы, настольные игры и многое другое.

Напомним, что партия приступила к подготовке новой народной программы, участники квеста смогут предложить в нее свои инициативы — в стартовом городке их будут собирать волонтеры.

