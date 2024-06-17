Участникам СВО рассказали о перспективах развития парков на территории Одинцовского городского округа

Для участников спецоперации, которые начали обучение по программе профессиональной переподготовки в МГИМО, провели велоэкскурсию по паркам «Раздолье» и Малевича в Одинцовском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Уточняется, что с середины мая и до конца июля в одинцовском кампусе МГИМО ветераны спецоперации из ДНР проходят профессиональную переподготовку по направлению «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий». В ходе обучения они уже побывали на крупных объектах подмосковного ЖКХ. Посещение указанных парков стало еще одним этапом обучения. После полуторачасовой велопрогулки по парковой территории они встретились с главой Одинцовского округа Андреем Ивановым, который в рамках беседы поделился имеющимся в муниципальном образовании опытом развития парков.

По словам главы округа, в муниципалитете на сегодняшний день есть 12 парков и лесопарковых зон общей площадью свыше 1,6 тыс. га, которые объединены в одно муниципальное учреждение. Данная структура дает возможность оптимизировать расходы на управленческий аппарат и повысить его эффективность.

Он добавил, что в течение последних нескольких лет в округе были образованы четыре парка. В плане освоения территорий для новых парков весь процесс должен вестись в тесном контакте с жителями. Также важно грамотно выстроить соцкоммуникации парков, то есть проводить информирование о мероприятиях, режиме работы, наличии инфраструктуры.

Глава округа сообщил, что в этом году в парке микрорайона Супонево в Звенигороде создадут дорожно-тропиночную сеть длиной более четырех километров, обустроят входные группы, павильоны, парковки и туалетные модули. Коме того, планируется установить светильники и видеокамеры, устройство водоснабжения и водоотведения. Также в 2024-м стартовало освоение новой парковой зоны в деревне Маслово, а в следующем году начнется создание парка в Шульгино. Площадь каждого парка превышает 80 га.

По завершению встречи Андрей Иванов ответил на вопросы гостей по обеспечению пожарной безопасности, привлечению кадров, методам повышения транспортной доступности и другие.