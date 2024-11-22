Участники «Активного долголетия» сдают нормы «Готов к труду и обороне» в Можайском округе

В спортивном мероприятии приняли участие девять женщин и один мужчина в возрасте от 60 лет. На первом этапе сдачи норм долголеты выполняли различные упражнения: наклоны стоя вперед, подъем туловища из положения лежа и отжимания. Примечательно, что каждый участник «Активного долголетия» выполнил требуемое количество повторов. Некоторые даже превысили план.

На втором этапе долголеты прошли всю предложенную дистанцию в дисциплинах скандинавской ходьбы и смешанного передвижения. Дождливая погода не стала для них препятствием и не отразилась на настроении. Бодро и весело, они отлично справились с заданиями.

Фото: [ Пресс-служба администрации Можайского городского округа ]

«Участники «Активного долголетия» все с задором включились в идею сдать нормы ГТО. На сегодня они уже прошли два этапа, и каждый из наших дорогих долголетов желает заработать золотую медаль ГТО на третьем этапе, который пройдет уже совсем скоро», — прокомментировала Лидия Короткова, заведующая Можайским отделением «Активного долголетия».

Третий этап состоится 28 ноября. Доголетам предстоит пройти соревнования по плаванию в бассейне. По итогам всех этапов определят, значок какого уровня получит каждый участник.