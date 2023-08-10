Участники проекта служения «Твой Герой» посетили «Территорию смыслов» в Солнечногорске

Отмечается, что добровольцы-медики — участники специальной военной операции из ДНР — Антон Кошелев и Виктор Сазонов, оба студенты Донецкого национального медицинского университета имени Максима Горького, рассказали историю своего боевого пути и решения пойти защищать Родину.

«Легко играть в компьютерные игры — ты видишь своих противников, ты знаешь, где они ходят. А когда начинают стрелять в реальности – это другое. Было страшно «проиграть» сразу. Но я не сдался. Позже получил ранение, когда снайпер подбил мне обе ноги. Было тяжело. Спасибо моему боевому товарищу Виктору, который пришел мне на помощь», – вспоминает Антон.

По мнению ребят, обязательно нужно создавать центры психологической поддержки, чтобы участники СВО могли быстро социализироваться и восстановить психологическое здоровье, а также по-прежнему важно оказывать гуманитарную помощь.

В завершение встречи приглашенные гости форума ответили, какие смыслы в их жизнь привнесло участие в боевых действиях.