Участница «Беремена в 16» рассказала об отношениях с бывшим-наркоманом

Как сообщает портал «Дни.ру» , общение ребенка с отцом, который употребляет запрещенные вещества, оказывает негативное воздействие и в целом опасно. Это также подтвердил Назар Назаров, являясь юристом по семейному праву.

Снежана Фартуна участвовала в шоу «Беременна в 16», и сейчас она воспитывает маленького ребенка. Молодая мама отмечает, что встречалась с бывшим, который тоже употреблял психотропные вещества и развлекался подобным образом.

Но девушка решила, что не хочет заниматься «спасением утопающего», поэтому разорвала с наркоманом общение и продолжила заботиться о малыше. Ведь ее цель – «вырастить здорового человека» и полностью исключить негатив из жизни. Поэтому, по словам Снежаны, рядом не должны находиться люди, которые отравляют жизнь.