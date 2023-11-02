Участвовавшую в спасении кота из автомобиля зоозащитницу оштрафовали на четыре тысячи рублей

Тверской суд столицы оштрафовал зоозащитницу Наталью Кошанскую на 4 тысячи рублей за неподчинение полиции. Накануне она участвовала в спасении кота, запертого в автомобиле на стоянке у Большого театра в Москве.

В среду столичные спасатели вскрыли автомобиль «Мицубиси» и вытащили из него кота, несколько суток находившегося без еды и питья. Кошанская хотела забрать животное себе, но этому воспротивились полицейские.

Начался конфликт, в результате которого зоозащитница была задержана и доставлена в ОВД «Китай-город». Сообщалось, что ей самой потребовалась медицинская помощь, – к отделению подъехала машина скорой помощи и увезла задержанную в клинику. У нее был диагностирован ушиб грудной клетки.

Ранее Кошанская сама служила в полиции.