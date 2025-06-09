Учения ВВС НАТО пройдут в Финляндии в июне

Военно-воздушные силы Финляндии сообщили о том, что с 16 по 27 июня в стране пройдут военно-воздушные учения НАТО. Об этом пишет РИА Новости в понедельник.

Стало известно, что в учениях Atlantic Trident 25 примут участие больше тысячи человек личного состава и больше 40 самолетов. Этот будут и финские, и американские, и британские, и французские истребители, самолеты заправщики, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, транспортный самолет.

Помимо этого, в учениях задействуют вертолеты NH90, самолеты Draken International, подразделения ПВО финских судоходных войск.

Напомним, что ранее также сообщалось, что Сергей Рябков назвал экспансию НАТО главной проблемой конфликта России и Запада.