Рябков назвал экспансию НАТО главной проблемой конфликта России и Запада

По мнению заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, прекращение расширения Североатлантического альянса является необходимым условием для урегулирования противоречий между Россией и Западом. В интервью ТАСС он подчеркнул , что данный вопрос имеет для Москвы первостепенное значение.

Дипломат отметил, что для устранения коренных причин разногласий в сфере безопасности Соединенным Штатам необходимо предпринять реальные действия. Ключевой из этих причин является продвижение НАТО на восток.

Замминистра пояснил, что без разрешения этой принципиальной и крайне болезненной для России проблемы достижение согласия в текущем конфликте в Евроатлантическом регионе представляется невозможным.

Рябков выразил мнение, что американская сторона понимает всю сложность сложившейся обстановки и не спешит с поспешными предложениями в области контроля над вооружениями. Он добавил, что, по крайней мере, никаких конкретных предложений от США по этому вопросу пока не поступало.

Ранее сообщалось, что успехи России в производстве боеприпасов ошеломили страны НАТО.