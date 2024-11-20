Ученица Можайской школы «Гармония» победила в конкурсе иллюстраций к произведениям А.С. Пушкина

На участии школьницы в конкурсе настояла учительница русского языка Анастасия Федюкина, которая преподает в классе девушки. Педагог заметила творческий потенциал старшеклассницы и не ошиблась. Работа Дианы по мнению жюри стала лауреатом 1 степени.

«Диана — талантливая, многогранная личность. Ее творческие работы, которых немало, отличаются особой трогательностью. Как прекрасно, когда у современной молодежи развито эстетическое воспитание. В ее работах соединены любовь искусству и тонкий вкус. Мама Дианы тоже творческий человек», — отметила директор школы «Гармония» Янина Кочергина.

Ученица Можайской школы «Гармония» решила изобразить образ влюбленной Татьяны, которая с трепетом в груди писала письмо Онегину. Диане удалось максимально передать все противоречивые и возвышенные чувства, которые испытывала юная пушкинская героиня. Диана была солидарна с мнением педагога, что ей необходимо непременно принять участие.

«Когда мне сообщили о конкурсе, я сразу же сказала, что буду участвовать. Мне очень понравился «Евгений Онегин» и хотелось воплотить слова в картине, сделать его более живым. Сперва набросала несколько скетчей, иногда Онегин незримо стоял рядом с Татьяной, иногда нет – но в итоге сошлась на конечном видении иллюстрации. Очень здорово, что смогла получить высокую оценку, это сильно вдохновляет, — прокомментировала свою победу Диана.

Диплом победителя 1 степени по итогам конкурса вручили только трем участникам. Всего было представлено более 270 художественных работ, что свидетельствует о высоком потенциале школьницы из Можайского городского округа.