Ученого возле школы перепутали с извращенцем из-за пары штанов и ежа

В Новосибирске инцидент с задержанием мужчины с ежом у школы 1 сентября оказался не таким страшным, как о нем писали в соцсетях и местных телеграм-каналах. Как пишет интернет-издание «Ямал-медиа», сибиряк оказался ученым и не имел преступного умысла.

Как выяснилось, задержанный является сотрудником одного из научных институтов Академгородка. Ученый планировал устроить для детей импровизированное представление с участием ручного животного.

Поводом для вмешательства силовиков стало необычное поведение мужчины: во время подготовки к выступлению он несколько раз менял брюки, что привлекло внимание правоохранителей. Как сообщает телеграм-канал Mash Siberia, его приняли за эксгибициониста. В ходе задержания ежа изъяли и выпустили на волю, хотя животное было ручным и не представляло опасности.

Таким образом, инцидент оказался глупым недоразумением, который едва не стоил ученому проблемами с законом.

