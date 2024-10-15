Ученые из Можайска рассказали о событиях 1941 года на VII научной конференции

Участники VII научной конференции из Можайска, Звенигорода, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов посетили Бородинское поле, где выступили с докладами о ходе военных действий в октябре 1941 года.

Со вступительным словом обратился директор Бородинского музея-заповедника Игорь Корнеев. Представители научного сообщества презентовали доклады, посвященные теме событий Великой Отечественной войны. Все работы будут внесены в электронный сборник, опубликованный на официальном сайте Бородинского музея-заповедника.

Специалисты в области истории рассказали об участниках боев в составе 1-го кавалерийского полка. Они наглядно продемонстрировали на снимках фашистской авиации, как выглядела Можайская линия обороны. На территории 36-го укрепрайона ведутся поисковые работы, о ходе которых рассказали докладчики конференции. Представитель научного сообщества из Звенигорода поделился опытом экскурсионных маршрутов Звенигородского музея, проложенных по местам боев 1941 года.

Организаторы сообщили, что с каждым годом число спикеров конференции увеличивается. Докладчики на протяжении года собирают новые интересные факты, чтобы представить их публике. Слушатели с вниманием относятся к каждому докладу.