Ученые из Подмосковья могут принять участие в конкурсе на получение премии Правительства России

Ученые из Московской области могут принять участие в конкурсе работ на соискание премий Правительства Российской Федерации 2024 года, который объявило российское Министерство науки и высшего образования. Об этом сообщили в областном Мининвесте.

В ведомстве уточнили, что премию можно получить в области образования, науки и техники. Отдельным направлением проводится премия в области науки и техники для молодых ученых. Размер каждой из них варьируется от одного до двух миллионов рублей, их смогут получить от 7 до 20 человек. Чтобы принять участие, нужно оформить заявку и представить свои научные работы или инновационные разработки в сфере образования. Подробности можно найти на сайте.

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