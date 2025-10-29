Ученые нашли связь между ядерными испытаниями и загадочными объектами в небе

Международная группа исследователей изучила архивные фотопластинки середины XX века и обнаружила на них неизвестные объекты в небе над районами, где проводились ядерные испытания. Анализ включал снимки, сделанные в период с конца 1940-х до конца 1950-х годов, сообщает Science XXI со ссылкой на Scientific Reports.

В ходе исследования выявлена статистическая зависимость между моментом проведения испытаний и появлением неопознанных объектов. Частота фиксации таких явлений увеличивалась примерно на 45% непосредственно до или сразу после взрывов. На снимках отмечены яркие световые объекты, имеющие плоскую форму и отражающую поверхность.

Работа опубликована в научном рецензируемом журнале. По данным авторов, зафиксированные явления не соответствуют известным атмосферным или техническим эффектам того времени. Поскольку наблюдения были сделаны до запуска искусственных спутников, вероятность связи объектов с космической техникой исключена.

Исследователи допускают, что феномен может иметь природную природу, но рассматривают и возможность искусственного происхождения. В статье указывается, что ранее аналогичные наблюдения неоднократно фиксировались рядом с военными и ядерными объектами в период холодной войны.

