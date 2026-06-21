Стрельба из окна: мужчина с дробовиком расстрелял прохожих

В Петрозаводске мужчина устроил стрельбу по прохожим из окна собственного дома. По данным издания Карелinform, инцидент произошел на Лососинском шоссе, где 38-летний горожанин открыл огонь, предположительно, из дробовика с четвертого этажа. В результате пострадали два человека 34 лет — с множественными огнестрельными ранениями они госпитализированы. Стрелка уже задержали.

Субботний день в Петрозаводске обернулся трагедией на Лососинском шоссе. По информации местных пабликов, 38-летний мужчина взял в руки дробовик и открыл стрельбу по прохожим прямо из окна своей квартиры на четвертом этаже. Двое мужчин 34 лет получили множественные огнестрельные ранения и были экстренно доставлены в больницу. Их состояние пока не уточняется.

Правоохранительные органы оперативно сработали — стрелка задержали на месте происшествия. Мотивы его поступка пока остаются неизвестными, следствие продолжает устанавливать обстоятельства случившегося. Жители города в социальных сетях обсуждают шокирующий инцидент, выражая соболезнования пострадавшим.

Напомним, накануне, 20 июня, в Краснодаре молодой человек с мачете напал на посетителей торгового центра на улице Западный Обход.