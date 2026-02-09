Ученые объяснили массовую гибель осьминогов на техасском побережье

На побережье американского штата Техас произошло необычное и печальное явление: морские волны вынесли на берег большое количество мертвых осьминогов, сообщил портал Chron. Среди них встречаются представители редкого вида — так называемые осьминоги-одеяла (Tremoctopus).

Ученые-биологи объяснили этот инцидент резким похолоданием, которое установилось в регионе. При значительном понижении температуры воды головоногие моллюски становятся вялыми и ослабевают. Они теряют способность эффективно противостоять течениям и волнам, которые в итоге и выбрасывают их на сушу.

Сотрудник Института морских наук Университета Техаса Джейс Таннелл сообщил, что спасти оказавшихся в такой ситуации осьминогов практически невозможно. После гибели в их организме происходят специфические процессы: нервная система отключается, а хроматофоры (пигментные клетки) сжимаются. Это приводит к тому, что кожа моллюсков становится бледной и, вследствие особой структуры, начинает излучать беловатый свет.

