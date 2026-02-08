Пхукет рискует повторить судьбу Анапы после крушения судна с нефтепродуктами

В Андаманском море, неподалеку от популярного тайского курорта Пхукет, произошло чрезвычайное происшествие с экологическими последствиями. Крушение контейнеровоза Sealloyd Arc под панамским флагом привело к разливу нефтепродуктов, угрожающему морской экосистеме.

Как сообщает газета Bangkok Post, судно следовало из Малайзии в Бангладеш. На его борту находилось около 300 контейнеров, 14 из которых, по данным пхукетских властей, содержали опасные вещества. Их попадание в воду создает серьезную угрозу окружающей среде и потенциальную опасность для судоходства.

В результате аварии в море образовалось обширное мазутное пятно. Авиационная разведка зафиксировала, что его размеры составляют примерно 7,2 километра в длину и 1,6 километра в ширину. В настоящий момент пятно движется в западном направлении, то есть в сторону от острова Пхукет, что несколько снижает непосредственную угрозу курортным пляжам.

Спасательная операция прошла успешно: все 16 членов экипажа были эвакуированы из гуманитарных соображений и доставлены на берег. К ликвидации последствий инцидента уже приступили Военно-морские силы Таиланда. Их главной задачей является локализация и устранение разлива, а также оценка реального ущерба морской среде от выброса опасных веществ.

