Ученые объяснили, почему опасно каждый день просыпаться в разное время

Стабильный режим оказался важнее долгого сна

Бельгийские исследователи из Католического университета Левена пришли к неожиданному выводу. Регулярное время пробуждения напрямую связано с пониженным риском депрессии, сердечно-сосудистых патологий и метаболических нарушений. При этом общая продолжительность сна не играет решающей роли. Результаты научной работы опубликованы в журнале Sleep Medicine Reviews.

Внутренние часы организма страдают от социального джетлага

Авторы работы изучили 59 ранее опубликованных исследований. В них режим сна участников фиксировали при помощи трекеров и иных объективных методов. Анализ показал, что именно время подъема играет ключевую роль в синхронизации циркадных ритмов. Это внутренние биологические часы человека, которые регулируют выработку гормонов, обмен веществ, температуру тела и уровень бодрствования. Резкие сдвиги графика, например привычка долго спать на выходных после ранних подъемов в будни, разрушают эту систему. Такое состояние ученые называют социальным джетлагом — рассогласованием между биологическими часами и общественным расписанием.

Регулярность снижает риск смерти на треть

Предшествующие исследования уже связывали социальный джетлаг с повышенной вероятностью ожирения, гипертонии, нарушений обмена веществ и психических расстройств. В одном из крупнейших проектов с участием почти 80 тысяч человек люди с максимально регулярным режимом сна реже сталкивались с депрессией. Другая научная работа показала, что высокая стабильность графика связана со снижением риска смерти от любых причин примерно на 30 процентов.

Авторы нового исследования подчеркивают, что даже при достаточной продолжительности сна постоянные колебания времени пробуждения могут нарушать работу внутренних биологических часов. По мнению ученых, стандартные рекомендации по здоровому сну должны учитывать не только количество часов, но и стабильность режима.