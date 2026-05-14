Унижение хейт-артом: «эстетическая месть» стала новым трендом в Подмосковье

На рынке частных услуг Московской области появилось необычное направление. Местные художники предлагают не украшать интерьеры и не рисовать семейные портреты, а помогать клиентам выплеснуть обиду. Суть проста: прислать фото обидчика, заплатить символическую сумму, и через 20 минут получить карикатуру, от которой, по словам авторов, «враг заплачет». Как пишет REGIONS , новый тренд уже подхватили в нескольких городах региона, а спрос рождает предложения, выходящие за рамки рисованного портрета.

В Балашихе художница с десятилетним стажем, представившаяся Кристиной, разместила на популярном сайте объявлений предложение, от которого трудно отмахнуться. За 50 рублей и 20 минут работы она готова превратить любого человека в гротескного персонажа.

«Рисую очень обидно ваших обидчиков, они даже могут заплакать», — гласит текст объявления.

Услуга поставлена на поток. Клиенту достаточно прислать фотографию того, кто испортил настроение, внести 10-процентную предоплату, и художница приступает к созданию «шедевра». Готовую карикатуру можно даже получить доставкой в другой город. Кристина не скрывает, что в основе бизнеса лежит не художественная ценность, а эмоциональная разрядка заказчика.

Но монополии в этом сегменте не получилось. Как выяснил корреспондент REGIONS, в самой Балашихе у Кристины появился конкурент — мужчина с псевдонимом Хлеб. Он работает на рынке меньше года, но его подход шире. Хлеб готов рисовать не только врагов, но и друзей — «по приколу», как он сам выражается.

География странного бизнеса расширяется. Похожие предложения замечены в Орехово-Зуеве и Ленинском городском округе. Рынок «эстетической мести» перестал быть локальной историей.

Но портретами обиженных дело не ограничивается. Анализ объявлений вскрыл и более эксцентричные способы борьбы со стрессом. За 100 рублей умельцы предлагают нарисовать любимого питомца или слепить из пластилина фигурку строгой учительницы. Видимо, визуализация школьных травм тоже пользуется спросом.

Самым загадочным предложением остается услуга по «порче чужих кукол». Что именно под этим подразумевается, авторы не уточняют. Отзывов от заказчиков пока нет, но само объявление стабильно набирает сотни просмотров. Народная молва, как известно, не ошибается: людям интересно.

Эксперты и пользователи сети сходятся во мнении, что за этими объявлениями чаще всего не стоит большого бизнеса. Это взаимный троллинг, способ разрядки и смех над собственной обидой. В эпоху хронического стресса и социальной напряженности возможность за 50 рублей превратить своего врага в смешного уродца на бумаге становится доступной арт-терапией.

Настоящая ценность таких услуг — не в качестве рисунка, а в моменте, когда заказчик смотрит на карикатуру и вместо злости начинает смеяться. А это порой дороже любых денег.

