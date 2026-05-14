Люберцы приглашают на программу «Ночь в музее»

16 мая Музейно‐выставочный комплекс Люберец присоединится к всероссийской акции «Ночь в музее». По информации Министерства культуры и туризма Московской области, гостей ждет насыщенная программа — от экскурсий и кинопоказов до иммерсивных спектаклей и творческих встреч.

Начнется вечер с обширной экскурсионной программы. Посетители смогут познакомиться с постоянной экспозицией «Люберецкий Эрмитаж» и выставками «Красные звезды», «Цвет — мой Свет», «Шедевры Гюстава Доре» и «За пределами стены».

Особое внимание организаторы уделили детской аудитории. Для ребят и их родителей пройдут два показа иммерсивной сказки «Иван да Марья, или Сказ про Ваньку да Маньку». Зрители не останутся сторонними наблюдателями, а станут полноправными участниками истории. Вместе с героями они будут преодолевать трудности, принимать решения и влиять на ход событий. Добрая и смешная сказка подарит яркие эмоции и детям, и взрослым.

В интерьерах выставки «Красные звезды» гостей ждут два интеллектуальных события: творческая встреча с композитором Артемием Артемьевым и поэтическая лекция «Неизвестный Маяковский».

Посещение всех мероприятий бесплатное, обязательна предварительная регистрация. Возрастное ограничение: 6+. Подробности программы можно найти на официальном сайте комплекса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев дал старт заключительному этапу Всероссийской олимпиады школьников по МХК.