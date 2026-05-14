Подмосковные врачи помогли женщине родить здорового ребенка после 6 курсов химиотерапии

Как рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области, в МОНИИАГ на 16‐й неделе беременности обратилась будущая мама с тревожными симптомами: ее беспокоили боли в правой ноге и пояснице, сопровождавшиеся отеками нижних конечностей.

Обследование показало, что забрюшинное пространство пациентки занимало крупное образование размером 12×7×14 см. Опухоль активно вмешивалась в работу организма, сдавливая нижнюю полую вену, деформируя ее и серьезно нарушая кровоток. Ситуация требовала немедленного вмешательства, но осложнялась положением женщины.

Дополнительная диагностика подтвердила худшие опасения — у пациентки выявили фолликулярную лимфому. Это злокачественное заболевание лимфатической системы отличается коварством: опухоли развиваются медленно, годами поражая лимфоузлы, костный мозг и внутренние органы, зачастую долго оставаясь незамеченными.

Команда специалистов МОНИИАГ объединила усилия с гематологами федерального центра. Во время беременности пациентка прошла 6 курсов химиотерапии — каждый подбирался с особой тщательностью, чтобы минимизировать воздействие на плод. После каждого курса женщина госпитализировалась в МОНИИАГ — здесь врачи проводили углубленное обследование. Медики непрерывно отслеживали состояние плода с помощью современных диагностических методов. Регулярно оценивались риски акушерских осложнений, и при необходимости тактика корректировалась.

Кульминацией этой истории стали роды на 38‐й неделе. С помощью кесарева сечения на свет появилась девочка: вес — 2980 гр., рост — 48 см, оценка по шкале Апгар — 9 баллов.

Послеоперационный период прошел гладко, без каких‐либо осложнений. Когда анализы показали стабильные и обнадеживающие результаты, маму с дочкой выписали домой.

