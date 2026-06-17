Ученые обнаружили странную акулу с ногами в море

Ученые описали новый вид акулы, способной передвигаться по морскому дну с помощью плавников, как на конечностях. Исследование опубликовано в журнале Journal of the Ocean Science Foundation, пишет progorodsamara.ru.

У берегов Восточной Папуа — Новой Гвинеи исследователи выявили ранее неизвестный вид так называемой «ходячей» акулы. Морское животное получило научное название Hemiscyllium dugeonae в честь морского биолога Кристин Даджен.

Особенности передвижения

Главная особенность вида — способность перемещаться по морскому дну с использованием плавников, которые работают как опоры. Акулы обитают в мелководных районах и предпочитают глубины до 10 метров, что делает их относительно доступными для наблюдений.

Внешний вид и размеры

Длина взрослой особи достигает примерно 80 сантиметров. Окраска включает коричневые пятна с белыми отметинами, а на голове присутствует характерный рисунок, напоминающий глаз, что может служить защитным элементом.

Научная классификация и родство

Генетический анализ показал близкое родство нового вида с Hemiscyllium michaeli. Это подтвердило принадлежность акулы к группе рифовых «ходячих» акул, известных в регионе Тихого океана.

Уязвимость и значение открытия

Ученые отмечают, что ограниченный ареал обитания делает вид потенциально уязвимым к изменениям окружающей среды. Специалисты рассматривают возможность включения акулы в международные списки охраняемых видов после дополнительных исследований.