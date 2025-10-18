Ученые предупредили об опасности из-за ускорения вращения Земли
Фото: [Фото: istockphoto.com/iiievgeniy]
Ускорение вращения Земли вызывает смещение планетарной оси. Это может привести к изменениям в климате, повышению уровня радиации и росту числа землетрясений, сообщили авторы научной работы.Об этом сообщают «Актуальные новости».
Сейчас магнитное поле планеты начинает ослабевать, что делает атмосферу менее защищенной от космических и солнечных излучений. Дополнительно ускорение вращения Земли взаимодействует с движением литосферы, создавая вулканические аномалии и увеличивая вероятность извержений.
Ученые отмечают, что глобальное потепление усугубляет негативное воздействие на экосистемы и живое разнообразие. Специалисты рекомендуют развивать технологии постоянного мониторинга ядра Земли и внедрять системы предотвращения катастроф, чтобы минимизировать возможные последствия ускоренного вращения.
