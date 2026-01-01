«Умная» талия: ученые нашли показатель, который предсказывает депрессию

Окружность талии может стать новым важным инструментом для оценки риска одного из самых распространенных психических расстройств — депрессии. К такому выводу пришла международная группа ученых, проанализировавшая данные более 200 тысяч человек за период в 13 лет.

Результаты масштабного исследования, опубликованные в авторитетном Journal of Affective Disorders, показывают, что форма тела, а именно абдоминальное ожирение, является более точным прогностическим маркером, чем классический индекс массы тела (ИМТ).

В фокусе исследования оказался так называемый индекс округлости тела (Body Roundness Index, BRI), который рассчитывается на основе соотношения окружности талии и роста. Этот показатель точнее отражает количество опасного висцерального жира, скапливающегося в брюшной полости вокруг внутренних органов.

Проанализировав информацию из британского биобанка UK Biobank, ученые под руководством Инхуна Чжая выявили четкую закономерность: у людей с наиболее высокими значениями BRI риск развития депрессии в будущем был примерно на 30% выше, чем у участников с минимальной округлостью тела. Причем эта связь оставалась статистически значимой даже после поправки на ИМТ, возраст, пол, доход, вредные привычки и другие хронические заболевания.

Биологический механизм этой взаимосвязи, по мнению исследователей, кроется в воспалении. Висцеральный жир ведет себя как активный эндокринный орган, выделяя в кровоток провоспалительные цитокины. Эти молекулы способны преодолевать гематоэнцефалический барьер и нарушать баланс нейромедиаторов в мозге, таких как серотонин и дофамин, что напрямую влияет на регуляцию настроения.

Дополнительными факторами являются гормональные дисбалансы и нарушения в работе оси «гипоталамус-гипофиз-надпочечники», ответственной за реакцию на стресс, которые часто сопровождают абдоминальное ожирение.

Обычная сантиметровая лента может помочь терапевтам и самим пациентам выделить группу повышенного внимания.

«Регулярное измерение окружности талии — неинвазивный и экономичный способ оценить один из рисков для ментального здоровья», — комментирует врач.

Таким образом, борьба с абдоминальным ожирением через сбалансированное питание и физическую активность приобретает двойную ценность: она защищает не только сердце и сосуды, но и психику.

