Ученые выяснили, что на самом деле происходит при дежавю: идет проверка реальности

Ученые из Университета Сент-Эндрюс пришли к выводу, что эффект дежавю возникает не из-за ошибок памяти, а благодаря работе особого механизма в мозге, который отвечает за проверку реальности. Результаты исследования опубликованы в журнале Memory, передает Газета.ру.

В ходе эксперимента участникам показывали связанные между собой слова, намеренно исключая одно ключевое. Позднее это слово демонстрировали отдельно, и многие добровольцы испытывали ощущение, что уже с ним сталкивались, хотя на самом деле видели его впервые.

Наиболее выраженное чувство дежавю возникало в момент, когда человек одновременно ощущал знакомость стимула и осознавал, что ранее с ним не встречался. По мнению исследователей, именно этот внутренний конфликт и формирует феномен.

Сканирование мозга с помощью функциональной МРТ показало активность зон, отвечающих за обнаружение противоречий и контроль достоверности информации. Речь идет о передней поясной коре и медиальной префронтальной коре, которые участвуют в оценке воспоминаний и принятии решений.

Авторы исследования объяснили, что мозг может ошибочно запускать сигнал знакомости, после чего тут же проверяет его корректность, что и создает эффект дежавю.

Также ученые отметили, что подобные состояния чаще наблюдаются у молодых людей и становятся менее выраженными с возрастом из-за снижения активности систем, отвечающих за обработку подобных конфликтов.