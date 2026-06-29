Ученые выяснили, как депрессия меняет структуру головного мозга

Международное исследование показало, что у людей с большим депрессивным расстройством наблюдается истончение коры головного мозга в областях, отвечающих за эмоции, внимание и принятие решений. Результаты крупнейшего на сегодняшний день анализа МРТ-снимков пациентов с депрессией опубликованы в журнале Nature Mental Health (NMH), пишет Газета.ру.

Исследование выявило особенности мозга при депрессии

Международная группа ученых провела крупнейший на сегодняшний день анализ МРТ-данных людей с большим депрессивным расстройством. Результаты показали, что у пациентов истончена кора головного мозга в нескольких зонах, связанных с эмоциональной регуляцией, концентрацией внимания и когнитивными функциями. Работа опубликована в журнале Nature Mental Health.

Какие изменения обнаружили специалисты

Исследователи изучили данные 5736 человек с депрессией и 6538 участников без психических расстройств. Наиболее заметные изменения были выявлены в теменных долях, латеральной затылочной, орбитофронтальной коре, а также в передней и задней поясных извилинах. Эти участки мозга играют важную роль в обработке эмоций, саморефлексии и принятии решений.

Когда изменения наиболее выражены

Анализ показал, что истончение коры сильнее проявляется у взрослых пациентов во время острого депрессивного эпизода. У подростков существенных различий по сравнению со здоровыми сверстниками исследователи не обнаружили.

Значение открытия

Ученые также отметили, что у пациентов, принимавших антидепрессанты, изменения были несколько более выраженными, однако влияние лекарственной терапии оказалось незначительным. Авторы подчеркнули, что выявленные особенности пока не подходят для диагностики депрессии, однако полученные данные помогут лучше понять механизмы заболевания и могут стать основой для разработки новых методов оценки эффективности лечения.