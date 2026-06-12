Ученые выяснили, почему популярная жировая диета может оказаться важной для здоровья мозга

Специалист по косметике рассказала, какие популярные бьюти-привычки не всегда приносят ожидаемый результат и почему универсальных решений в уходе за кожей не существует. Результаты опубликованы в журнале Translational Neurodegeneration.

Ученые из Университета Коимбры предложили новое объяснение того, почему кетогенная диета может оказывать положительное влияние при нейродегенеративных заболеваниях. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Translational Neurodegeneration.

Специалисты установили, что при болезни Альцгеймера и ряде других нарушений мозг постепенно теряет способность эффективно использовать глюкозу — основной источник энергии. Это приводит к энергетическому дефициту в нервных клетках.

Во время кетогенной диеты организм начинает активно перерабатывать жиры, вырабатывая кетоновые тела. Одно из таких веществ — бета-гидроксибутират — способно обеспечивать нейроны энергией даже в тех случаях, когда усвоение глюкозы нарушено.

Исследователи также отмечают, что это соединение может снижать воспалительные процессы в тканях мозга, которые считаются одним из факторов развития болезней Альцгеймера и Паркинсона. Кроме того, кетоз способен активировать механизмы очищения клеток от поврежденных белков и других токсичных накоплений. Дополнительные эксперименты показали, что подобный режим питания может положительно влиять на кишечную микрофлору и способствовать улучшению кровоснабжения мозга.

При этом авторы работы подчеркивают, что значительная часть имеющихся данных получена в исследованиях на животных. Для окончательных выводов необходимы дополнительные клинические испытания с участием людей. Ученые также напоминают, что кетодиета остается сложной для длительного соблюдения и может сопровождаться рядом побочных эффектов.