В Крыму два крупнейших оператора снизят цены на топливо

Два крупнейших топливных оператора Крыма приняли решение снизить розничные цены на топливо, передает RG.RU со ссылкой на главу республики Сергея Аксенова. Так, с полуночи 13 июня дизельное топливо будет продаваться по 85 рублей за литр, бензин марки АИ-92 — по 79 рублей за литр, а АИ-95 — по 86 рублей за литр. На эти компании приходится половина всей розничной продажи топлива на полуострове.

Стоит напомнить, что еще 31 мая дизельное топливо на заправках стоило 91 и 89 рублей за литр в зависимости от места продажи. Бензин АИ-92 в тот период продавался по 78 рублей за литр, а вот АИ-95 в свободной продаже практически отсутствовал.

По словам Аксенова, ведется работа по снижению цен и с остальными трейдерами. О мерах на топливном рынке он обещал информировать еженедельно.

Ограничения на продажу топлива в Крыму пока продолжают действовать. Ранее бензин марки АИ-92 отпускали по талонам не более 20 литров в один бак. Продажа топлива в канистры была запрещена. Однако на этой неделе топливо популярных марок стало появляться в свободной продаже, и в основном это бензин АИ-92, но в некоторых местах можно найти и АИ-95.

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