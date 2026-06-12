Обязаны ли частные больницы бесплатно лечить в экстренных случаях: депутат дал жесткий ответ

Парламентарий Дмитрий Свищев напомнил россиянам, что в ситуациях, угрожающих жизни, частные клиники обязаны оказывать экстренную медицинскую помощь бесплатно. Согласно положениям закона «Об основах охраны здоровья граждан», при таких состояниях, как инфаркт, инсульт, сильное кровотечение или потеря сознания, отказ в помощи или требование оплаты недопустимы. Депутат подчеркнул разницу между экстренной помощью, которая всегда оказывается безотлагательно, и неотложной, требующей оплаты при отсутствии прямой угрозы жизни. В случае нарушения прав пациент имеет полное право обратиться в надзорные органы или прокуратуру.