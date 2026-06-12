Обязаны ли частные больницы бесплатно лечить в экстренных случаях: депутат дал жесткий ответ
Депутат Государственной думы разъяснил законодательные нормы, согласно которым частные медицинские организации обязаны предоставлять жизненно важную помощь на безвозмездной основе. Об этом пишет РИА Новости.
Парламентарий Дмитрий Свищев напомнил россиянам, что в ситуациях, угрожающих жизни, частные клиники обязаны оказывать экстренную медицинскую помощь бесплатно. Согласно положениям закона «Об основах охраны здоровья граждан», при таких состояниях, как инфаркт, инсульт, сильное кровотечение или потеря сознания, отказ в помощи или требование оплаты недопустимы. Депутат подчеркнул разницу между экстренной помощью, которая всегда оказывается безотлагательно, и неотложной, требующей оплаты при отсутствии прямой угрозы жизни. В случае нарушения прав пациент имеет полное право обратиться в надзорные органы или прокуратуру.