Канье Уэст собирает стадионы: концерт рэпера заставил россиян резко рвануть в Грузию

Спрос на поездки россиян в Грузию вырос почти на 30%, передает «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Baza. Главная причина ажиотажа — предстоящий концерт рэпера Канье Уэста в Тбилиси.

Отмечается, что число покупок авиабилетов увеличилось на 28% по сравнению с прошлым годом. Загрузка отелей в Тбилиси также значительно выросла: пик бронирования пришелся на середину мая, когда оформили около 35% всех броней с начала года.

Туристы добираются в Грузию разными способами: многие едут наземным путем через КПП Верхний Ларс. Пересечение границы в часы пик занимает около полутора часов. В самом Тбилиси сейчас много русскоговорящих, и главная тема их обсуждений — предстоящее выступление знаменитого рэпера.

Уэст выйдет на сцену в Грузии впервые. Билеты на концерт поступили в продажу и разошлись с рекордной скоростью — 70 тысяч билетов были раскуплены за восемь часов после старта продаж. Шоу пройдет на стадионе «Динамо».

Ранее сообщалось, что концерт Канье Уэста в Стамбуле назвали самым массовым в XXI веке.