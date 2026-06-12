Московская молодежь массово отказывается от покупки жилья в пользу аренды

Московский рынок жилья остается одним из самых дорогих в стране. Это сильно влияет на поведение молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет, пишет «Российская газета». Вместо того чтобы брать ипотеку, молодые люди все чаще выбирают аренду.

Эксперты называют это поколение «поколением арендаторов». Если раньше собственная квартира считалась обязательным этапом взрослой жизни, то сегодня многие сомневаются в разумности такого шага. В 2026 году Москва окончательно превратится в «рынок арендаторов»: спрос на съемное жилье будет только расти, уверена аналитики.

Причины этого в основном экономические. Средняя зарплата молодого специалиста в столице составляет около 187 тыс. рублей. При этом средняя цена однокомнатной квартиры на вторичном рынке — 11 млн рублей. Первоначальный взнос по ипотеке требуется не менее 30%, а процентные ставки остаются высокими. В итоге ежемесячный платеж по кредиту часто превышает арендную плату за аналогичное жилье. А главное — нужно еще накопить на первый взнос, что при таких зарплатах и ценах растягивается на годы.

Но дело не только в деньгах. Молодые специалисты ценят свободу. Они часто меняют работу, иногда переезжают в другой район или даже за город. Аренда позволяет подстроить жилье под эти изменения без головной боли с продажей и покупкой новой квартиры. Ипотека же, наоборот, привязывает к месту и ограничивает мобильность.

Кроме того, психология потребления изменилась. Молодежь привыкла к быстрому обновлению вещей и впечатлений. Появился тренд на так называемые «дофаминовые квартиры» — интерьеры с яркими деталями, которые дарят положительные эмоции. Такие квартиры проще снять, чем купить, а потом быстро сменить на другой вариант, когда настроение или стиль жизни поменяются.

Что арендуют сегодня? Все большую популярность набирают совместная аренда и коливинги — жилые пространства с общими зонами. Растут запросы на сервис: уборка, ремонт, консьерж. Короткие договоры (от месяца до года) предпочтительнее длительных. Молодые люди готовы платить больше, но жить в хорошем районе и получать комфорт. Покупка же воспринимается как «обуза», а не как инвестиция в будущее.

Что должно измениться, чтобы молодежь вернулась на рынок покупки? Эксперты называют два главных условия: снижение ипотечных ставок до 8-10 % и уменьшение первоначального взноса до 5-10%. Кроме того, сама процедура ипотеки должна стать более понятной, безопасной и комфортной. Пока баланс между арендой и покупкой не достигнут, рынок аренды будет расти. А молодые москвичи продолжат выбирать свободу перед квадратными метрами. И это, похоже, надолго.

Ранее сообщалось, что продавцы стали реже идти на торг при продаже вторичных квартир.