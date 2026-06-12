Слышите странный гул по ночам? Ученые нашли объяснение загадочному «мировому гулу»

Ученые представили результаты исследования, проливающего свет на источник низкочастотного шума, который на протяжении десятилетий беспокоит людей в разных уголках планеты. Об этом пишет Газета.ру.

Исследователи из Норвежского университета науки и технологий выяснили, что загадочный «гул», слышимый миллионами людей по всему миру, вероятнее всего, является проявлением низкочастотного тиннитуса. После обследования группы добровольцев специалисты пришли к выводу, что у большинства людей, слышащих странный шум, слух в норме, а сам звук не имеет внешнего источника. Авторы работы полагают, что данный феномен связан с особенностями интерпретации мозгом сигналов внутри слуховой системы.

Ученые подчеркнули, что, хотя в редких случаях реальные источники шума возможны, в подавляющем большинстве жалоб речь идет о физиологическом восприятии, требующем дальнейшего изучения.