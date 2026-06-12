Зачем вратарю Оливеру Кану полный привод и 385 лошадей под капотом? Что скрывают гаражи легендарных игроков

Чемпионат мира по футболу 2026 года стартовал 11 июня. Матчи турнира проходят сразу в трех странах: США, Мексике и Канаде. Футбольные болельщики по всему миру замерли в ожидании ярких голов и неожиданных поворотов. Но что происходит, когда звезды покидают поле? Они садятся за руль своих роскошных и мощных автомобилей.

Эксперты Autonews заглянули в гаражи известных футболистов, чтобы узнать, на чем передвигаются чемпионы в повседневной жизни.

Легендарный вратарь сборной Германии Оливер Кан, который был признан лучшим игроком ЧМ-2002, передвигается на Porsche 911 Carrera 4S. Этот спорткар оснащен полным приводом и выдает 385 лошадиных сил под капотом. До сотни автомобиль разгоняется всего за 4,7 секунды.

Несмотря на солидный возраст, Кан остается верен немецкой надежности и скорости. В его гараже также можно найти Aston Martin Rapide с 12-цилиндровым двигателем на 477 лошадиных сил.

Зинедин Зидан, получивший «Золотой мяч» в 1998 году и ставший чемпионом мира в том же году, после завершения карьеры пересел на Mercedes-Benz AMG G63. Этот внедорожник выпущен в честь 55-летия тюнинг-ателье AMG. Однако сейчас Зидан предпочитает тишину и экологичность — он перешел на электромобили французского бренда Alpine.

Уругвайский нападающий и лучший игрок ЧМ-2010Диего Форлан не гонится за люксовыми брендами. Его выбор — Audi RS4, спортивный универсал с 450 лошадьми. Однако куда важнее машин для Форлана стала личная трагедия. После аварии в его семье он основал благотворительный фонд помощи людям, пострадавшим в ДТП. Сам Форлан активно продвигает идеи безопасного вождения по всему миру.

Обладатель «Золотого мяча» 2018 года и лидер сборной Хорватии Лука Модрич передвигается на Bentley Continental GT Speed. Под капотом этого британского гран-турера установлен 6,0-литровый двигатель W12 мощностью 626 лошадиных сил. Максимальная скорость автомобиля достигает 335 километров в час. В прошлом хорват пользовался автомобилями Audi и BMW по спонсорским контрактам.

И, конечно, Лионель Месси — обладатель рекордных восьми «Золотых мячей», чемпион мира 2022 года и главная звезда современного футбола. Его гараж также полон сюрпризов. Среди прочих автомобилей у аргентинца есть раритетный Ferrari 335 S Spider Scaglietti 1957 года выпуска. Этот гоночный автомобиль оснащен 4,0-литровым мотором мощностью 390 лошадиных сил и развивает скорость до 300 км/ч. Месси приобрел его на аукционе в 2016 году за $36 млн.

Ранее сообщалось, что Мексика обыграла ЮАР в матче открытия чемпионата мира.