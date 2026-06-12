Рамзан Кадыров присвоил сыну Адаму звание Героя Чечни

Адам Кадыров, помощник главы Чечни и секретарь Совета безопасности республики, получил звание Героя Чечни. Указ о присвоении звания подписал его отец — глава республики Рамзан Кадыров, передает «Газета.Ru».

Отмечается, что звание Кадырову-младшему присвоено за выдающиеся заслуги перед Россией, поддержку специальной военной операции (СВО) и беззаветное служение народу.

Как отметил председатель правительства Чечни Магомед Даудов, такая награда является заслуженным признанием патриотизма, ответственности и преданности Адама Кадырова своему Отечеству. Даудов также упомянул работу Кадырова-младшего в команде первого президента Чечни, его мужество и стремление к результату.

Это не первая награда молодого человека. 31 мая Адаму вручили медаль за вклад в проведение СВО. В сообщении подчеркивалось, что медаль признает заслуги молодого человека в обеспечении безопасности и поддержке спецоперации.

Адам Кадыров также является куратором Российского университета спецназа им. Владимира Путина. Он активно участвует в развитии этого центра подготовки добровольцев.

Ранее сообщалось, что Рамзан Кадыров и Сулейман Керимов помирились в Кремле по приглашению президента РФ.