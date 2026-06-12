Шансов почти нет эксперты раскрыли горькую правду об эвакуации альпинистки Наговициной с горы в Кыргызстане

Эксперты в области альпинизма пояснили, почему спасательные работы на высоте 7200 метров требуют исключительного участия спасателей без использования техники.

Специалист по горному туризму Андрей Борисов в беседе с РИА Новости заявил, что эвакуация пострадавшей альпинистки Натальи Наговициной возможна исключительно силами группы спасателей. По словам эксперта, использование авиации или специальной техники на такой высоте, как пик Победы, нереализуемо из-за отсутствия необходимых условий и рисков для пилотов.

Ранее группа альпинистов уже предпринимала попытки помочь Наговициной, получившей травму ноги в начале августа прошлого года, однако сложные погодные условия и экстремальная высота сделали спасательную операцию невыполнимой.