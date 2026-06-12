«Прекрасный специалист и многодетная мама»: погибла глава колл-центра Домодедовской больницы Дарья Конышева

Обстоятельства ее гибели официально не раскрываются, но руководство медучреждения выразило глубокие соболезнования родным и близким.

«12 июня зверски убита Дарья Валерьевна Корышева. Наша Даша. Прекрасный специалист, человек с искрящейся чистой душой. Многодетная мама. Замечательный друг. Красивая молодая женщина», — отметили коллеги.

В больнице Дарья проработала пять лет. Сюда она пришла сюда из одной из российских авиакомпаний. В медучреждении девушка начинала работать делопроизводителем, а затем возглавила информационно-справочный отдел.

Ежедневно ее подчиненные принимали около 300 звонков — помогали пациентам, консультировали по разным медицинским вопросам. Коллеги говорят о Дарье как о прекрасном специалисте, который умел решать самые сложные задачи. Дарья была многодетной мамой: у нее осталось трое детей.

Ранее в Раменском прокуратура взяла на контроль расследование дела об убийстве местного жителя.