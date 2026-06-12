«Прекрасный специалист и многодетная мама»: погибла глава колл-центра Домодедовской больницы Дарья Конышева
The Voice: зверски убита глава колл-центра Домодедовской больницы Дарья Конышева
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
В Домодедове произошла трагедия: погибла 38-летняя Дарья Корышева, руководитель колл-центра Домодедовской больницы, передает The Voice.
Обстоятельства ее гибели официально не раскрываются, но руководство медучреждения выразило глубокие соболезнования родным и близким.
«12 июня зверски убита Дарья Валерьевна Корышева. Наша Даша. Прекрасный специалист, человек с искрящейся чистой душой. Многодетная мама. Замечательный друг. Красивая молодая женщина», — отметили коллеги.
В больнице Дарья проработала пять лет. Сюда она пришла сюда из одной из российских авиакомпаний. В медучреждении девушка начинала работать делопроизводителем, а затем возглавила информационно-справочный отдел.
Ежедневно ее подчиненные принимали около 300 звонков — помогали пациентам, консультировали по разным медицинским вопросам. Коллеги говорят о Дарье как о прекрасном специалисте, который умел решать самые сложные задачи. Дарья была многодетной мамой: у нее осталось трое детей.
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